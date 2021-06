Water zakt op de bollenvelden: "Geen idee van de schade en niemand die het vergoed"

Het water zakt: na drie dagen flink pompen liggen de bollenvelden rond Sint Maartenvlotbrug weer redelijk droog. Bollenkwekers, loonbedrijven en het Hoogheemraadschap hebben alles uit de kast getrokken om het regenwater weg te krijgen. Nu is het wachten of de bollen die nog in de grond zitten nog te redden zijn. "De regel is meestal 24 uur in de prut, dan zijn ze verrot. Ik hoop dat we op tijd waren."

Voor bollenteller Mark Vink en zijn familie is het keihard werken geweest afgelopen weekeinde. Een stortvloed aan regen zette veel bollenvelden onder water rond Sint Maartensvlotburg. "We hebben nog een dijkje aangelegd, want het stroomde zo het land op. Dit kennen we niet in het voorjaar. Normaal is dit de tijd van aanvoeren."

Bizar

Vink teelt onder meer tulpen, krokussen en lelies. Of en hoe groot de schade is aan de bolgewassen weet hij nog niet. Ik ga ervan uit dat het nog net goed gegaan is, hoop ik. Als er echt schade is, dan praat je over heel veel geld en niemand die het vergoed."

De landbouworganiatie LTO is in gesprek met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, want er is veel kritiek. Vink: "We hadden honderd millimeter regenwater in een uurtje. Dat het bizar veel water is, snappen we, maar ze begonnen veel te laat met pompen. Ze begonnen pas vijftien uur later met trekkers en pompen neerzetten. De brandweer komt ook niet pas na tien uur blussen."