Langere straffen geven meer druk gevangenis: "We trekken het wel, denk ik"

Op 1 juli gaat de nieuwe wet 'straffen en beschermen' in. Belangrijk onderdeel van die wet is dat gevangenen veel minder snel in aanmerking komen om voorwaardelijk vrij te komen. Dat geeft meer druk op de capaciteit van gevangenissen.

Langere celstraffen geeft meer druk op gevangenis - NH Nieuws

Nu is het zo dat een straf van 30 jaar in de praktijk kan betekenen dat een gedetineerde na 20 jaar al vrij komt. Met de nieuwe wet is dat pas na 28 jaar. "En alléén bij goed gedrag", zegt directeur Obe Veldman van het Justitieel Complex Zaanstad. "Goed gedrag is: je gaat naar de arbeid, je investeert in je toekomst, volgt opleidingen, geen vechtpartijen, geen drugsgebruik. Die zaken horen er niet bij." Tekst gaat door onder het informatieblok

Volgens justitie zijn de belangrijkste veranderingen: De voorwaardelijke invrijheidstelling wordt maximaal twee jaar. Nu is dat nog tien jaar.

Verlof wordt minder vrijblijvend en vanzelfsprekend. Alleen als het verlof bijdraagt aan een veilige terugkeer naar de samenleving, komt een gedetineerde in aanmerking voor verlof.

Gedetineerden kunnen in de laatste fase van hun detentie buiten de muren aan het werk in de nieuwe Beperkt Beveiligde Afdeling.

Het Penitentiair Programma vervalt voor gedetineerden die langer dan één jaar straf hebben. Het duurt maximaal twee maanden en er komt een overgangsperiode van drie jaar.

Zowel het arbeidsrecht als de arbeidsplicht vervalt voor gedetineerden.

Gedetineerden zitten dus langer vast en dat legt extra druk op de capaciteit van de gevangenis. "Dat denk ik wel", zegt Veldman. In Zaanstad kunnen meerdere gevangene op een cel. Het is een van de manieren waarop de gevangenis de druk hoopt te verlichten. "We zijn een van de grootste gevangenissen dus dat kunnen we wel aan. We trekken het wel, denk ik."