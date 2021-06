Geen bredere fietstunnel onder station Hilversum: wel veiliger, maar veel te duur

De fietstunnel onder het station van Hilversum wordt niet breder gemaakt. Dat zou volgens de verkeersrichtlijnen wel moeten, maar kost een hoop geld: 15 miljoen euro. Het is maar de vraag of het plan het geld wel waard is, stelt onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Hilversum gaat daarom voor een goedkoper alternatief en kiest voor een opknapbeurt. De winst is daarbij minder, maar het scheelt wel een hoop geld.