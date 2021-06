Staatssecretaris Van Veldhoven legt oor te luister bij Tata-critici

Met demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven op bezoek hebben IJmondig, FrisseWind.nu en andere omwonendenorganisaties gisteren nog maar eens hun zorgen geuit over uitstoot Tata Steel en de gevolgen voor de volksgezondheid in de IJmond. "Zeg tegen Tata: 'Over vier jaar moet de kooksfabriek dicht zijn, innoveer jezelf daar maar uit.'"

Stientje van Veldhoven en Jeroen Olthof in Wijk aan Zee - FrisseWind.nu

De oproep aan Van Veldhoven en milieugedeputeerde van de provincie Jeroen Olthof was duidelijk: "Handel volgens uw zorgplicht. Neem uw verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van onze kinderen", verwoordde FrisseWind de gedeelde zorg van IJmondse partijen. De organisatie bundelde 78 van de ruim 3.100 steunbetuigingen aan die oproep in een boekje. Dat bood het aan de staatssecretaris en de gedeputeerde aan. De dorpsraad en IJmondig voegden toe 'dat de impact van Tata Steel op de gezondheid nu onvoldoende wordt meegenomen in de toekomstplannen van het bedrijf'. "Het is de verantwoordelijkheid van Van Veldhoven om in te grijpen." Waarom maandag? De zorgen over de uitstoot van Tata Steel zijn niet bepaald nieuw. Dus waarom was de demissionaire staatssecretaris precies afgelopen maandag in Wijk aan Zee? "Er is een taakverdeling van overheden afgesproken", verklaarde de staatssecretaris, die Tata zelf niet aandeed bij haar bezoek. "We bepalen elke keer samen met de provincie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): wie heeft nu welk instrument in handen om zo snel mogelijk verandering te bereiken?" Gisteren legde Van Veldhoven haar oor te luister bij bezorgde partijen uit de IJmond. En die zijn er genoeg: naast FrisseWind, IJmondig en de Dorpsraad van Wijk aan Zee waren vertegenwoordigers van Milieuplatform IJmuiden en de Vereniging IJmuiderstraatweg aanwezig. Ook burgemeester van Beverwijk Martijn Smit schoof aan. Burgerzorgen FrisseWind zei nog maar eens: "Wij zijn blij dat het met dank aan Mileudefensie, Urgenda en Greenpeace lijkt te lukken om plannen voor een duurzame toekomst van Tata Steel te versnellen. Maar we waarschuwen ook dat deze plannen, net als de 300 miljoen euro investering uit de vernieuwingsplannen van Tata Steel, de huidige gezondheidscrisis niet oplossen." Dirk Weidema van Milieuplatform IJmuiden koos ervoor 'minder de technische kant en meer de menselijke kant van het verhaal te benadrukken'. "Niet minder dan tien van mijn buren in de straat zijn overleden aan de gevolgen van kanker en hartfalen, en ook voor mezelf was het kantje boord."

Hoe nu verder? "De mensen willen snel resultaat zien", zegt Van Veldhoven. "Het snelst is om via bestaande regelgeving vergunningen aan te scherpen. We moeten elk scenario voor de toekomst van Tata Steel IJmuiden nu goed bekijken en ons afvragen: 'Levert het voor het klimaat iets op, maar ook voor de luchtkwaliteit rond het bedrijf?'" Sanne Walvisch van FrisseWind.nu en Mirjam Gosen van de dorpsraad waren niet ontevreden over de ontmoeting. De laatste: "We zeggen altijd: eerst zien en dan geloven, maar het is goed om aan tafel te zitten met zowel de lokale, als de regionale en de nationale overheid. Er was dit keer echt ruimte om het niet alleen over economie te hebben, maar ook over milieu en gezondheid."