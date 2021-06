Arondéuslezing in Grote Kerk dit jaar 'prikkelend met een fikse dosis humor'

Mounir Samuel spreekt dit jaar de Willem Arondéuslezing uit in de Grote Kerk in Haarlem. Samuel is van Egyptisch-Nederlandse afkomst, verdiepte zich als overtuigd christen in de islam en reisde als correspondent de wereld over. Samuel belooft een 'prikkelende lezing' te verzorgen 'mét een fikse dosis humor'.

De Willem Arondéuslezing vindt dit jaar plaats op 1 september in de Grote Kerk. Normaal houden de Provinciale Staten dit rond Bevrijdingsdag 5 mei, maar die lezing is verplaatst vanwege corona.

Geïnteresseerden kunnen bij de lezing aanwezig zijn, maar vanwege de coronamaatregelen kan het aantal beschikbare plaatsen beperkt zijn. Het is nog niet bekend hoeveel personen op 1 september in de Grote kerk kunnen plaatsnemen. Gegadigden die zich aanmelden ontvangen twee weken voor de lezing bericht of zij kunnen komen of niet. Toegangsbewijzen worden dan verstrekt op volgorde van aanmelding. Iedereen kan de lezing ook volgen via internet of op de tv-zender Haarlem105.

Diversvaardigheid

De spreker van de avond, Mounir Samuel, is uitgekozen omdat hij een veelzijdig man is. Hij werkt volgens de provincie 'op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur als journalist, auteur, theatermaker, documentairemaker, expositiemaker en adviseur 'diversvaardigheid'.'

In een tijd van politieke verschuivingen, maatschappelijke spanningen en een samenleving die langzaam uit een lockdown komt, wil Mounir Samuel een spiegel voorhouden. "We moeten de ongemakkelijke, maar noodzakelijke gesprekken gaan voeren over de grote thema’s van deze tijd", aldus Samuel in een persbericht.

"Door de coronacrisis, het sociale isolement en de algoritmen van Google en Facebook zijn we verder in microbubbels beland", schrijft Samuel. "We moeten elkaar weer echt gaan ontmoeten en leren luisteren naar alles wat ons van elkaar doet verschillen, om ons te brengen naar dat wat ons verbindt. We zullen het ongemak moeten omarmen, anders komen we simpelweg niet verder."

Willem Arondéus

Provinciale Staten van Noord-Holland nodigen ieder jaar een eigenzinnige Nederlander uit, uit de wereld van kunst, wetenschap of religie om de Willem Arondéuslezing te houden. Met de lezing willen zij de herinnering aan kunstenaar, verzetsstrijder en openlijk homoseksueel Willem Arondéus levend houden. Dit jaar houden Provinciale Staten de Willem Arondéuslezing voor de 16e keer.