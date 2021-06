Jumbo-overvallers cel in, moeder herkende zoon (18) bij Opsporing Verzocht

Twee Alkmaarders zijn vandaag veroordeeld tot jeugddetentie voor de gewapende Jumbo-ramkraak in Haarlem en overval in Alkmaar een jaar geleden. Ook krijgt één van de inmiddels 18-jarigen jeugd-tbs, omdat de kans dat hij nog een keer zoiets doet volgens de rechtbank groot is. Slachtoffer Channah reageert tegen NH Nieuws. "Ik ben erg opgelucht."

De daders pleegden op 4 april 2020 een ramkraak op een Jumbo-vestiging in Haarlem en zouden ook samen 20 mei een gewapende overval hebben gepleegd op een vestiging in Alkmaar. Alleen de oudste dader is daarvoor veroordeeld. Wel is duidelijk dat ze ook samen een vluchtscooter jatten en er vandoor gingen met een paar duizend euro.

Hoewel beide daders tijdens de besloten rechtszaak ontkenden, vindt de rechter dat er voldoende bewijs is om ze te veroordelen. Onder meer door gevonden DNA en een afgetapt telefoongesprek: de moeder van de oudste verdachte herkende haar zoon op beelden van het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Video van overval

In die uitzending werd onder meer een video getoond die klant Richardo maakte in Alkmaar. Daarop is te zien hoe de toen 19-jarige Channah, die pas net bij de supermarkt werkte, onder schot wordt gehouden door de agressieve jongens en hoe ze tegen haar schreeuwen

Channah deed naderhand haar verhaal aan NH Nieuws. "Dankzij het filmpje wist ik dat ik dingen niet verzonnen had, of erger gemaakt in mijn hoofd." Ze zat vandaag thuis te wachten op de beslissing van de rechter.