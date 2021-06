Na 20 jaar toch een botenoverhaal voor De Goorn: "Historische dag"

De langverwachte botenoverhaal in De Goorn is vandaag in gebruik genomen. Bij de bouw van de naastgelegen wijk De Burghtlanden twintig jaar geleden, werd de oversteek al beloofd. Maar de constructie die er eerder werd aangelegd, eindigde in een fiasco.

"Ik vind het een pracht", zegt een inwoner die naast de nieuwe overhaal woont. Maar al te goed weet hij te vertellen wat het teweeg heeft gebracht in de wijk. "Een hoop gemopper natuurlijk, want de gemeente had het beloofd. En als je het belooft, moet je het doen." De gemeente Koggenland trok een ton uit voor het project. Betrokken inwoners zorgden dat het van de grond kwam waarna de overhaal door lokale ondernemers in De Goorn is ontworpen en gebouwd. Vandalisme De voormalige overhaal, bestaande uit stalen rollen, bleek bij de introductie ervan niet geschikt te zijn voor de verschillende boten die ermee verplaatst moesten worden. Het plaatsen van lieren moest een uitkomst bieden, maar die werden door vandalen vernield. "Er zat een lier op die aan de rollen werd vastgemaakt en dan werd de lier stuk getrokken. Het was niet meer bruikbaar", vertelt Danny van de Veer van ingenieursbureau ButeX, betrokken bij de bouw van de nieuwe overhaal. Met de nieuwe overhaal wordt de boot verticaal uit het water gelift, over het land verplaatst en aan de andere kant in het open water weer naar beneden gelaten. "Je moet eerst invaren, motor omhoog doen en dan moet je zelf uitstappen om aan de blauwe schijf hem naar boven of beneden te verplaatsen. ", legt Van de Veer uit. 'Historische dag' Aan wethouder Jan Houtenbos de eer om de inspanning te verrichten en de eerste boot de oversteek te laten maken onder toeziend oog van de makers en bewoners. Volgens Houtenbos een feestelijke en historische dag. "Mensen die het initiatief hebben genomen, hebben er jaren over gesproken. En nu staat hij er." Iedereen kan vanaf vandaag van de botenoverhaal gebruik maken.