Gele boekje kan deze week ook worden afgestempeld in Den Helder en op Texel

Inwoners uit de Noordkop die eerder een coronavaccinatie hebben gekregen via de GGD Hollands Noorden, kunnen ze deze week ook nog in de eigen omgeving bij laten stempelen in het gele boekje. Mensen kunnen hiervoor donderdagmiddag terecht bij de teststraat op Texel en vrijdagavond bij de vaccinatielocatie in Den Helder.

Aanvankelijk konden gevaccineerden uit de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop voor de coronastempel alleen terecht bij het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar. Dat kon in eerste instantie tot en met afgelopen zaterdag, maar vanwege grote belangstelling is dit een week verlengd. Het kantoor is hiervoor op doordeweekse dagen geopend van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Nu zijn er voor deze week ook nog drie locaties bijgekomen. Zo kunnen gevaccineerde Texelaars donderdag van 16.00 tot 19.00 uur de stempel halen bij de teststraat aan de Emmalaan in Den Burg en is vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur de vaccinatielocatie aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder geopend voor het halen van de coronastempels.

Enige momenten

In West-Friesland kan morgen de hele dag een stempel worden afgehaald aan de GGD-locatie aan de Maelsonstraat in Hoorn. Alleen mensen die bij de GGD een prik hebben gekregen, kunnen ook op deze locaties een stempel in het gele boekje krijgen. Tegelijkertijd zullen dit de enige momenten zijn waarop de GGD Hollands Noorden meewerkt aan het verzoek de stempels achteraf nog te geven aan gevaccineerden. Mensen die nu nog een eerste, of tweede, vaccinatie moeten halen, kunnen de stempel gelijktijdig met de prik krijgen.

Tot nu toe hebben ruim 3.000 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het gele boekje te laten stempelen. Het boekje is overigens geen vervanging voor het EU Digitaal Corona Certificaat, dat vanaf 1 juli wordt gebruikt voor als mensen naar het buitenland willen reizen.