Hoe West-Friese jongeren een eerste carrièrestap maken met vrijwilligerswerk

Ruim dertig jongeren uit West-Friesland doen momenteel een maatschappelijke diensttijd. Dit is vrijwilligerswerk waarin zij werken aan hun eigen doelen. Dit om bijvoorbeeld zelfverzekerder te worden of de juiste keuzes te maken voor een vervolgopleiding. Vrijwilligerspunt West-Friesland wil nog meer jongeren enthousiast maken voor dit soort vrijwilligerswerk en houdt deze week een actieweek.

"Het is doelmatig vrijwilligerswerk", legt Fleur Neefjes uit over de maatschappelijke diensttijd. "Zo kunnen de jongeren uiteindelijk een baan krijgen in een sector waarvan ze door vrijwilligerswerk hebben ontdekt of het bij ze past."

De maatschappelijke diensttijd is gericht op jongeren van 14 tot 27 jaar. Zij hebben vaak geen diploma's of (deel)certificaten en weten niet waar hun interesses liggen om uiteindelijk passend werk bij te vinden. De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, iets doen voor een ander en daar zelf ook van leren.

Personal branding

"We hebben iedere maand trainingen voor de jongeren. Zo is er een training voor personal branding, waarbij ze kunnen ontdekken wie zij zijn en hoe ze zichzelf in de toekomst aan bedrijven kunnen presenteren", gaat ze verder. "Daarnaast zijn er trainingen voor time management en hebben we een training voor het vergroten van het netwerk van de jongeren."

Begin dit jaar maakte NH Nieuws onderstaande reportage over de toename van het aantal jonge vrijwilligers in West-Friesland: