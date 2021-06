"Heerhugowaarder brak in bij politiedepot en jatte bus met ingenomen wietlading terug"

Een dag nadat de politie in 2014 een witte bestelbus met wiettoppen na een achtervolging in beslag nam, zou bestuurder Lex van der Z. (27) de bus eigenhandig hebben terug gejat van de politie. Voor dit feit én het runnen van een bescheiden, Noord-Hollands wietimperium moeten de hoofdverdachte en drie anderen zich deze week verantwoorden.

Foto ter illustratie / Politie

"Het is zeven jaar geleden mevrouw. Ik kan me dit niet meer herinneren", dat was wel zo'n beetje het meest gegeven antwoord van Lex, die aanlegger zou zijn van kwekerijen in onder meer zijn eigen woonplaats Heerhugowaard, Broek op Langedijk en Den Helder. Toch kwamen er interessante details naar voren op dag één van het vier dagen durende proces. Het Openbaar Ministerie kwam Lex op het spoor op 27 februari 2014. Volgens de officier rijdt de dan ongeveer twintig jaar oude Lex die dag met een door een vriend gehuurde witte bestelbus in Heerhugowaard door een oranje verkeerslicht. Dát trekt de aandacht van de politie. Hij krijgt een stopteken en zet de bus aan de kant. "Heeft u geblowd meneer?" Vraagt de agent, vanwege Lex' bloeddoorlopen ogen en de wietlucht die uit de cabine komt. "Ja. En er ligt hier een joint in de auto." Daarop wil de politie de bus onderzoeken en lopen ze gezamenlijk naar de achterkant. Klopjacht door Heerhugowaard Lex weet dondersgoed wat er in de laadruimte van de bus zit en dus mompelt hij dat hij nog iets van voorin moet pakken. Hij springt achter het stuur, trapt op het gas en slaat met een bloedgang op de vlucht. Een klopjacht door Heerhugowaard volgt, maar Lex weet de politie af te schudden.

De rechtszaak over de opgerolde hennepplantages en handel in de softdrug in 2014 duurt vier dagen. In totaal worden er zes mensen verdacht van betrokkenheid. Vier mannen uit Heerhugowaard staan deze week voor de rechter (naast Lex van der Z. zijn dat Peter H., Antoon H. en Seften M. uit Heerhugowaard. Nog drie anderen moeten zich op 8 juli bij de politierechter verantwoorden. Dan is ook de uitspraak in deze zaak. Aanstaande donderdag wordt bekend welke straf het openbaar ministerie eist tegen de verdachte Heerhugowaarders.

Op een parkeerplaats parallel aan de Westtangent treft de politie de witte bus aan: zonder Lex, zonder sleutel, maar met blauwe vaten, helemaal gevuld met wiettoppen. Het is de eerste drugsvangst in deze zaak. In de loop van die avond wordt de bestelbus naar het Haarlemse depot in de Waarderpolder gebracht waar de Nationale Politie (in beslag genomen) bewijsmateriaal opslaat. Maar daar zal 'ie niet lang staan. Over hek klimmen Het is pikkedonker, even voor half één 's nachts, als een man eerst over het eerste, twee meter hoge hek van het politieterrein op een verlaten industrieterrein klimt en daarna over het tweede hek. Hij trekt een baksteen uit de grond, smijt die door een raam van de roldeur en breekt in. Op dat moment komt er een melding binnen bij de meldkamer van de politie.

Quote 'Hij heeft dezelfde kin en volle lippen als Lex van der Z.' Getuige over camerabeelden bij politieopslag

Als de agenten op volle snelheid aankomen bij 'hun' depot treffen ze een bizarre situatie aan: als in een film zijn de hekken platgereden en staat de roldeur wagenwijd open. De witte bestelbus is spoorloos, alleen de bumper ligt er nog. De bus wordt een dag later vlakbij het depot in Haarlem gevonden. Uiteraard zonder de blauwe vaten met wiettoppen erin. Meerdere getuigen, zoals een wijkagent die 'Lex wel goed kent', verklaren op basis van de camerabeelden bij de opslag van de politie dat de man die daarop te zien is hetzelfde postuur, scherpe kin en volle, vurige lippen heeft als Lex. Daarnaast heeft zijn telefoon in de buurt van de locatie verschillende zendmasten aangestraald. Wietimperium Tijdens de rechtszaak werden ook verschillende in de maanden daarna opgerolde hennepplantages - met in totaal een paar duizend planten - behandeld, die Lex van der Z., samen met andere mannen uit Heerhugowaard, zou hebben geïnstalleerd in gemeenten door de hele provincie. Ook zou hij, samen met handlangers, onderweg naar Frankrijk met 'getrokken pistolen, als een wild-west-tafereel' bij de grens naar België zijn aangehouden. In de achterbak vindt de politie bijna tweehonderd wietstekjes, koolstoffilters en plantenpotten: genoeg om een kwekerij op te zetten. Hoewel Van der Z. en ook verdachte Peter H. (de andere twee waren niet aanwezig), onder meer op camerabeelden staan op verschillende locaties, Lex' auto op verschillende plekken is gespot en ook telefoontaps als bewijs worden opgevoerd, ontkennen ze alle betrokkenheid en beroepen zich een keer of tien op hun zwijgrecht. "Ik ben de spelletjes van het openbaar ministerie spuugzat", zegt Lex nog wel tegen de officier van justitie. Het lijkt erop dat de twee elkaar kennen. Of dit zo is, zal later deze week blijken, als de rechtszaak verdergaat.