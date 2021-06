Nog nooit gezien in Nederland: exotische bijensoort ontdekt in Haarlem

Er is een bijensoort ontdekt in Haarlem die we in Nederland nog niet eerder hebben zien vliegen. De bij werd vorig jaar zomer al gespot tijdens een bijentelling van de gemeente, meldt Nature Today. Het beestje draagt de naam centauriebehangersbij. De vondst is heel uitzonderlijk omdat dit soort bijen normaal een flink stuk uit de buurt huizen. Je zou het insect buiten ons land voor het eerst kunnen waarnemen in Duitsland.

Er worden jaarlijks inventarisaties gedaan van wilde bijen in Haarlem. Het hoort bij een zogeheten biodiversiteitsmonitoringsprogramma dat is opgestart. "Dit toont aan dat dit soort programma's zin hebben", zegt imker Pim Lemmers uit Heemstede. "Door minder te maaien en bloemen en planten zo meer de ruimte te geven, zie je nog meer uitheemse insecten deze kant op komen. Ze hebben zo ook meer overlevingskansen. Het is niet aannemelijk dat deze bij zelf hierheen is komen vliegen. Dat zal eerder via een of ander transport zijn geweest", legt Lemmers uit.

Vrouwtje

De bijenexpert vervolgt: "Dat is ook het geval met de Aziatische hoornaar, die we nu in het land waarnemen. Van deze bij weet ik eigenlijk niet genoeg. Denk erom, er zijn wel 360 soorten bijen. Ik weet wel dat dit geen honingbij is. Deze nieuwe leidt in ieder geval een solitair bestaan, dat is dus compleet anders dan de bijen die ik bijvoorbeeld van een auto pluk", zegt Pim.

"Als het een vrouwtje is, zal ze, voor het definitief hier vestigen, bevrucht moeten zijn. Ik weet niet of dat het geval is." Op de vraag of Pim de bij zelf herkend zou hebben, zegt hij: "Nee, eerlijk gezegd niet. Ze lijken toch behoorlijk op elkaar. Eigenlijk roept het hele verhaal best veel vragen bij me op. Is het beestje dit jaar ook gesignaleerd? Wie heeft 'm gezien en hoe betrouwbaar is dat?"

Verspreiding

De kersverse bewoners van Haarlem hebben andere kleertjes aan. Hun mode onderscheidt zich duidelijk door de warmgeelbruine banden op het achterlijf, die in het midden niet onderbroken zijn, zoals de bekendere bijen zich onderscheiden. De verspreiding van de centauriebehangersbij loopt van Portugal en Frankrijk over het zuiden en midden van Europa tot in Rusland en het Midden-Oosten. De zwartgeel geringde vliegers nestelen zich in dor hout, dat misschien op transport hierheen kwam. Of de bijen hier vanaf nu wonen, is afwachten. Het zou beteken dat Haarlem er nieuwe muggen, in de vorm van bijen, bij heeft.