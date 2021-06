Grasdrogerij Hartog 'in het hart geraakt' door grote brand

Het is nog onbekend wat de grote brand bij grasdrogerij Hartog in Lambertschaag heeft veroorzaakt, vertelt de directie van het bedrijf aan WEEFF. "De Hartog Family is in het hart geraakt", aldus commercial manager Roel Boersma. "Gelukkig kon het personeel de fabriek tijdens de brand goed verlaten. Op dit moment lopen alle onderzoeken nog."

De grasdrogerij in Lambertschaag werd zaterdagavond getroffen door een grote brand, die ontstond bij een droger in het middelste gedeelte van de fabriek. De brand sloeg vervolgens over naar een ander gedeelte van het pand aan de Mijnsherenweg.

Tot gisterochtend 9.15 uur is de brandweer bezig geweest om de brand na te blussen. Bij de brand raakte niemand gewond, aldus de directie. "Collega's die op het moment van de brand in de fabriek aanwezig waren konden het pand goed verlaten", zegt Roel Boersma.

Lopende onderzoeken

Hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijk. Boersma laat weten dat op dit moment allerlei onderzoeken lopen, waarvan zij de resultaten afwachten. "Op dit moment zijn we druk bezig de schade vast te stellen en aan het kijken wanneer we onze productie weer kunnen opstarten. Tot die tijd kunnen we geen verdere informatie geven."

Hartog is in de paardenwereld een bekende naam als producent van ruw- en krachtvoer. In de drogerij worden grasgewassen verwerkt tot balen (ruwvoer) of brokken (krachtvoer). Naast paardenvoer, wordt in de drogerij ook ruwvoer gemaakt voor pluimvee en ander vee.

Grasdrogerij Hartog in Lambertschaag bedankt de inzet van de hulpdiensten, die er voor gezorgd hebben dat de brand geblust kon worden. "We willen iedereen bedanken voor de medewerking en de hartverwarmende reacties die we van alle kanten ontvangen."