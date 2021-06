Elke EK-wedstrijd hoor je een stukje Hilversum: "Er is niemand die het weet"

Oranjefans zijn inmiddels al platgegooid met het feit dat de officiële EK-tune geproduceerd is door de Nederlandse Martin Garrix. Veel minder bekend is dat die track een veel groter Nederlands tintje heeft. Sterker nog: het heeft zelfs een Hilversums tintje. De klassieke elementen in het nummer zijn namelijk ingespeeld en gezongen door het Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor.

Als Oranje opkomt rolt de bekende EK-tune door de stadionspeakers zo je huiskamer binnen. Als je je oren spitst, is naast het commentaar en de fans, duidelijk het orkestrale werk te horen. "In eerste instantie dacht ik: 'waar zijn wij?'", vertelt eerste violiste van het Radio Filharmonisch Orkest Masha Iakovleva. "Ik heb er toch echt aan meegedaan? Maar later komen we wel duidelijk naar voren."

Het orkest en het koor hebben al vaker samengewerkt met de UEFA. "We hebben onlangs voor de Women's Champions League opgenomen, dus we zijn inmiddels wel het vaste UEFA-koor", vertelt José Kamminga, een van de alten van het koor.

Grote Hilversumse productie

Toch zijn er maar weinig mensen die bij een EK-wedstrijd beseffen dat er zo'n grote Hilversumse productie achterzit. "Ja, de link met voetbal en klassieke muziek wordt niet echt gelegd, terwijl je het ook in de Champions League hebt. Waarvan ik heel erg hoop dat wij het ook een keer mogen inzingen, want het is heel erg vals", lacht Kamminga.