Stad wil nationale feestdag op 1 juli en onderzoek naar koloniaal verleden

Maak van 1 juli een nationale feestdag, doe een landelijk onderzoek naar het koloniaal en slavernijverleden en richt een bureau op dat rascisme en discriminatie bestrijdt. Aan de hand van die drie punten pleiten de vier grote gemeenten, waaronder Amsterdam, in een brief aan het nieuwe kabinet voor een serieuze aanpak van het thema slavernijverleden.

Juist nu het land in wederopbouw is na de coronacrisis, is een serieuze aanpak tegen discriminatie en voor inclusie nodig, vinden de vier verantwoordelijk wethouders, onder wie Rutger Groot Wassink namens Amsterdam. ''Waar de crisisaanpak vroeg om een sterke en eenduidige overheid, vraagt de wederopbouw juist om het omgekeerde: een overheid die luistert, een overheid die plek maakt voor haar inwoners'', schrijven de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Landelijke feestdag

Een nationale feestdag is volgens de gemeenten een passende vorm om te rouwen en te vieren, om naar lessen uit het verleden en een gedeelde toekomst te kijken. In de brief staat dat 1 juli, de dag waarop jaarlijks de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij wordt herdacht, een geschikt moment is om als landelijke feestdag in te voeren. Een andere dag dan 1 juli is volgens de wethouders ook bespreekbaar.

Onderzoek

In de brief roepen de wethouders op om kennis en bewustwording over het koloniaal en slavernijverleden te creëren. Hiervoor moet nationaal onderzoek gedaan worden, vinden ze. ''De verhalen van het slavernijverleden moeten in de openheid besproken worden. De ‘verborgen en ongemakkelijke geschiedenis' moet uit de schaduw worden gehaald, om uiteindelijk een eigen, vaste plek in het collectief geheugen te verwerven.''

Tot slot wordt er in de brief gepleit voor het instellen van een Nationaal Bureau Discriminatie en Racisme. Dit bureau moet landelijk beleid ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen. Wanneer er sprake is van discriminatie of racisme bij organisaties gefinancierd door de overheid moet het mogelijk worden om sancties op te leggen. Het bureau moet de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) meer slagkracht geven.