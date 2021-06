Oppositiepartijen Zandvoort willen opknapbeurt boulevard redden

Drie oppositiepartijen in Zandvoort willen dat de gemeenteraad het ontwerp van de boulevard Paulus Loot weer terug aanpast. Dit nadat de provincie Noord-Holland vrijdag had gedreigd anders een subsidie van ruim 8 ton in te trekken.

De PVV, VVD en OPZ dienen morgenavond een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het idee van de drie komt erop neer dat er toch weer fietsers in twee richtingen toegestaan gaan worden op de vernieuwde boulevard. Precies zoals het in het oorspronkelijke plan stond.

De voltallige gemeenteraad had dit aangepast en alleen fietsverkeer in één richting in het plan ingetekend. Dit was tegen het zere been van de provincie die vrijdag dreigde daarom de toegezegde subsidie in te trekken. De aanpassing van de raad is volgens de provincie namelijk een stuk onveiliger.

Riskeren

VVD, OPZ en PVV stellen nu voor toch de fietsers in twee richtingen te laten rijden om de subsidie veilig te stellen. Zij willen 'niet ten koste van alles vasthouden aan fietsverkeer in één richting'. "Dit, ondanks dat de zorgen over de veiligheid allerminst door de provincie zijn weggenomen. Maar in deze financiële onzekere tijd is het niet verantwoord om het wegvallen van een subsidie te riskeren en een extra en onvoorzien bedrag van ruim 800.000 euro aan de gemeentelijke reserves te onttrekken", aldus de drie partijen in een verklaring.

De drie fracties hopen dat de gemeenteraad haar eigen besluit herroept en na oplevering van de vernieuwde boulevard de verkeersveiligheid goed blijft monitoren.