Verder onderzoek naar ongeval op N307 bij Bovenkarspel met zeven gewonden

Een tweede auto kon de bestuurster uit Enkhuizen niet ontwijken, waardoor twee voertuigen met elkaar in botsing zijn gekomen. In de auto zat een 24-jarige vrouw uit Wervershoof en nog drie andere personen waaronder twee kinderen.

Een 76-jarige vrouw uit Enkhuizen kwam met haar auto op de andere weghelft terecht. Een 27-jarige man uit Grootebroek die in tegengestelde richting reed kon haar ontwijken, maar hierdoor belandde zijn auto op z'n kant in de berm. "In de auto bij de 27-jarige Grootebroeker zat nog een andere passagier, maar daar hebben we geen verdere informatie over", vertelt politiewoordvoerder José van Dijk.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]