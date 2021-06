Twee auto's uitgebrand in Koog aan de Zaan

Afgelopen nacht zijn in op het Kuipersveld in Koog aan de Zaan twee auto's in brand gevlogen en volledig uitgebrand. Een derde auto raakte door de brand beschadigd.

De autobrand brak rond 02.00 uur uit. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is en of deze is aangestoken.



Het Kuipersveld is een beruchte plek in Koog, begin dit jaar was Explosieven Opruimingsdienst nog in het hofje vanwege een melding van een mogelijk explosief. Dit bleek uiteindelijk loos alarm te zijn. Een aantal jaar geleden werd er een handgranaat naar een woning gegooid in de straat.

Of deze gebeurtenissen verband hebben met de autobranden is niet bekend.