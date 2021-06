Nieuwe onderzoeksinitiatieven moeten tot vondst Tanja Groen leiden

Tanja verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 nadat ze van een ontgroeningsfeestje in het centrum van Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. Ze kwam daar nooit aan.

Nieuwe zoektocht leidt niet tot vondst

Vorige week kamde de politie de Strabrechtse Heide uit. Het was een plek die in meerdere onderzoeken terugkwam. Tanja Groen zou daar mogelijk begraven liggen, maar ook deze zoektocht eindigde helaas zonder resultaat. Projectleider cold cases Limburg Bob Willemsen liet daarop aan het Eindhovens Dagblad weten dat het onderzoek nog niet is afgerond: "Sinds 2019 zijn we bezig om alle informatie die in het dossier aanwezig is opnieuw tegen het licht te houden op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Een aantal scenario’s ligt nog op de plank. Daar gaan we komende maanden verder mee aan de slag. We geven de moed niet op om deze zaak op te lossen."

De cold case leidde de afgelopen jaren bij de politie tot veel tips over de vermissingszaak. Zo voorspelde een paragnost dat de Schagense Tanja in Frankrijk zou zijn, werd er door journalist Rob Hendriks het boek 'Fietstocht zonder einde - De mysterieuze verdwijning van Tanja Groen' uitgebracht om 'de vermissingszaak levend te houden'. Het was uiteindelijk een onderzoek van studenten aan de UVA die de zaak nieuw leven inblies. Zij legden in hun onderzoek verband met mogelijke andere zaken. Met als advies om ook eens te gaan zoeken op de Strabrechtse Heide in Heeze.

Nu is het afwachten wat voor bijzondere en nieuwe initiatieven de misdaadverslaggever aanstaande woensdag zal presenteren. Ook is het bijzonder dat beide ouders van Tanja Groen bij de persconferentie aanwezig zullen zijn.