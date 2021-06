Frank de Boer rouleert slechts twee spelers in laatste groepsduel van Oranje

Op de persconferentie bevestigde De Boer dat hij in het duel met Noord-Macedonië, dat voor Oranje een wedstrijd om des keizers baard is, twee spelers rust geeft. Op welke plekken dat is, wilde de keuzeheer niet zeggen. "Dat zullen we morgen zien", zei hij. Het ligt voor de hand dat Marten de Roon uit het elftal verdwijnt, omdat hij na zijn gele kaart tegen Oostenrijk op scherp staat.

"We hebben genoeg ruimte tot de volgende wedstrijd om op volle sterkte de achtste finale ingaan", verklaart De Boer zijn keuze om slechts twee spelers te wisselen. "Anders wordt die rustperiode wel heel erg lang. Ik denk dat we nog steeds dingen kunnen verbeteren. Het systeem blijft hetzelfde, want we hebben goede momenten gehad, maar we kunnen dingen nog verbeteren. Alles kan beter, zoals het in de verdediging beter kan kan dat ook in de aanval. Tegen Oostenrijk hadden we het in balbezit beter kunnen doen. Voorin kan de afstemming ook beter, diepte maken en in de bal komen. Dat soort dingen."

Het Nederlands elftal speelt maandag om 18.00 uur tegen Noord-Macedonië. Oranje is al zeker van de achtste finale, de tegenstander die wedstrijd is nog niet bekend.