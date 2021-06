Afzwaaiende Dennis Doves verkozen tot beste coach in Korfbal League

Dennis Doves is uitgeroepen tot de beste coach in de Korfbal League van afgelopen seizoen. De oefenmeester van Koog Zaandijk, die onlangs zijn vertrek aankondigde, werd verkozen door collega’s, spelers/speelster en de scheidsrechters.

Met KZ reikte Doves tot de halve finale in de play-offs. Daarin dwong het Fortuna tot een beslissend derde duel. Daarin bleek de formatie uit Delft met 22-15 te sterk.

“Dit is wel de kroon op mijn werk”, zegt Doves toen hij werd overdonderd voor zijn huis met de bijbehorende award. "Normaal weet ik wel wat te zeggen, maar dit is een apart momentje."

Doves zwaaide onlangs af als coach van KZ. Zijn plaats op de bank wordt overgenomen door club-icoon Tim Bakker, die doorstroomt als trainer van het tweede team.