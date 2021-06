Heerhugowaarder Tony van Diepen loopt olympische limiet op 800 meter

De afgelopen weken deed Van Diepen meerdere pogingen om de limiet te behalen. Tijdens de seizoensopening in Lisse tijdens de Ter Specke Bokaal fungeerde hij nog als haas . De in vorm verkerende Van Diepen voelde dat hij de limiet snel zou lopen, maar tijdens de 800 meter Ostrava, Göteborg, op de FBK Games en op de Gouden Spike in Leiden lukte het nog niet.

In Madrid kwam hij in een sterke race als eerste over de finish en liep hij drie honderdsten onder de limiet van 1.45,20. In Tokio komt Van Diepen ook in actie op de 4x400 meter bij de mannen. Met het team werd hij in maart nog Europees kampioen indoor.

Onlangs maakte NH Sport onderstaand item met Tony van Diepen.