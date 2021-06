Betaalbaar wonen in de stad: Amsterdam belooft hulp bij starten wooncoöperatie

Over twintig jaar moet tien procent van alle nieuwbouw in de stad bestaan uit wooncoöperatieprojecten, dat is in ieder geval het doel van de gemeente Amsterdam. Dat zijn projecten waarbij huizen door de bewoners zelf worden betaald en gerealiseerd. Op IJburg ging onlangs het allereerste nieuwbouw-wooncoöperatieproject in de stad van start: De Warren. Toekomstig bewoners Chandar van der Zande: "Als echte pionier was het niet makkelijk.’’

Dat ze met De Warren de allereerste nieuwbouw wooncoöperatie waren hebben ze geweten. Van der Zande: "Als je de allereerste bent moet je veel dingen uitvinden en zelf financiers zoeken." Toch denkt hij dat zijn inzet belangrijk is voor mensen die ook een wooncoöperatie willen starten: "Ik heb wel het idee dat we een olifantenpaadje door de jungle aan het creëren zijn en dat de mensen achter ons het nu al makkelijker hebben."

Financiering De Amsterdamse Wethouder van Wonen en Bouwen Laurens Ivens is blij dat het project is gestart, maar ziet wel dat de financiering van zulke bouwprojecten nog best lastig is. Toekomstige bewoners moeten namelijk zelf de financiering rond zien te krijgen. Banken willen doorgaans zo’n zeventig procent van het totaalbedrag lenen: dat betekent dat de toekomstige bewoners die andere dertig procent nog steeds zelf moeten betalen. En dat is veel, vindt Ivens. Daarom wil de gemeente hen in de toekomst nog eens twintig procent van het totaalbedrag lenen: "Dat maakt het aanzienlijk makkelijker dan waar ze met De Warren voor hebben gestaan."

Quote ''We hebben een schreeuwende behoefte aan woningen in de stad.'' wethouder wonen en bouwen laurens ivens