Nieuw, kleurrijk keienpad geeft toegang tot speeltuintje

Initiatiefnemer Carlo Dubach organiseerde in het kader van Roze zaterdag met de Rainbow Community en de gemeente Den Helder een buurtactiviteit met een belangrijke boodschap: Verbinding in de buurt en respect voor de LHBTI-community in het algemeen. Voor de kinderen werd het één groot feest en een prachtig pad naar de speeltuin!

Onveilig

Nadat initiatiefnemer Carlo drie jaar in België had gewoond, kocht hij bij terugkeer in Den Helder een huis in zijn oude buurtje. Dit staat tegenover de speeltuin en het viel op dat er zo hard gereden werd en het dus voor de kinderen eigenlijk te onveilig was om over te steken naar die leuke speelplek. Een zebrapad werd aangevraagd en dan het liefst in de regenboogkleuren. Dat plan werd afgekeurd omdat het verkeerstechnisch niet kon.

De gemeente heeft wel toegezegd de ingang te verplaatsen en dan verkeersremmende maatregelen te nemen. Dat is nog niet gebeurd en hieruit ontstond het idee om dan in ieder geval een mooi regenboogpad van keien te maken naar de huidige ingang. Dit geïnspireerd op het idee van de zwerfkeien in de Coronatijd.

Bankje

Bij zijn terugkeer uit België kwam Carlo een bankje tegen waar hij verliefd op werd. In vrolijke kleuren staat het nu voor zijn huis en Zeestad staal maakte er een mooi Helders teken in. Als snel kreeg het bankje wat bekendheid en konden mensen die de leukste foto op, onder, boven of tussen het bankje maakten een mooi vogelhuisje winnen, beschikbaar gesteld door Rejoez.

Dit nam een vlucht nadat de plaatselijk media hier aandacht aan besteden en zo werd het een bekend bankje in Den Helder. Ook rondom het speeltuintje zagen we een aantal van deze leuke gekleurde vogelhuisjes hangen.

Carlo Dubach is een gepensioneerd verpleegkundige bij Defensie. Dat hij aandacht vraagt voor de LHBTI-gemeenschap heeft veel te maken met een zelfmoord van een collega bij Defensie. Een samenloop van verwarrende gevoelens van deze collega met een heel wat mindere tolerantie in die tijd zorgde voor deze trieste keuze, en dat grijpt Dubach nog steeds aan.

In het verleden kreeg zijn familie te maken met het overlijden van een driejarig kind en Carlo verteld dat hij erg bang was dat er voor zijn deur iets kon gebeuren. Beide gebeurtenissen maakten dat hij het zebrapad en dit evenement bedacht waarbij dit alles samen kwam.

Regenboogpad

Op een begraafplaats zag Dubach een regenboog pad van keien naar een graf. Dit bracht hem op het idee om een Regenboog-gedenkkeienpad bij de speeltuin te maken. Kinderen mochten lekker stenen beschilderen en voor wie dat wilde mochten er ook mooie gedenkstenen voor iemand die is overleden.

“Ik heb een grote roze kei gemaakt en die is voor Jan, dit heeft voor mij een dubbele waarde. Mijn vader heette Jan en mijn partner heette Jan, beide zijn overleden”. Zijn vader, een oud marineman, zei toen Carlo uit de kast kwam “Prima als je maar niet met een handtasje gaat lopen”. Toen Carlo vijftig werd had zijn zus een prachtige leren handtas gemaakt. Nu gaat hij daar toch mee over straat .“Je moet je spullen toch ergens kwijt” zegt hij lachend.

Een evenement om de buurt te verbinden gaat natuurlijk het beste via de kinderen uit die buurt. Leuk om te zien dat ook kinderen uit andere buurten even bij dit feestje kwamen kijken.

Zelf een steen mooi beschilderen, het kon. Even op de rug van een pony die zelfs echte circuskunstjes kan, het kon. Je gezicht laten schminken met vooral veel regenbogen, het kon. Een bekertje limonade drinken met een frietje mayo? Dat kon, spontaan mogelijk gemaakt door de plaatselijke Snackbar Van Veen.