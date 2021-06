Aalsmeer-succescoach Bert Bouwer blijft gretig na derde titel in drie seizoenen

In een bloedhete hal in Sittard sleepte Aalsmeer de landstitel uit het vuur. In de beslissingswedstrijd waren de handballers met 24-28 te sterk voor Lions. "Dat is ook een beetje Aalsmeer. We spelen met bluf. Als we denken dat het te makkelijk gaat, komen we onszelf tegen", zegt coach Bert Bouwer.

"Lions had heel veel druk, want zij moeten kampioen worden", zegt de trainer over de tegenstander in de finale. De eerste wedstrijd won Aalsmeer, maar vorige week herstelde Lions de schade. "Wij geloven niet in dat soort programma's. Wij geloven in opleiden. Dan kan het gebeuren dat je een jaar geen kampioen wordt, maar wij werken gewoon door."

Sinds de komst van Bouwer naar Aalsmeer werden de handballers drie keer kampioen. De succescoach greep ieder seizoen de hoofdprijs. Dat smaakt natuurlijk naar meer. "Vier op een rij is een spelletje", lacht Bouwer, die nog niet denkt aan stoppen. "Ik merk het wel. Ik ga nog een jaar door, dan ben ik zeventig en dan moet ik nog eens kijken. Anders word ik zo'n Dickie Advocaat. Ik vind het zo leuk en je blijft zo in de wereld staan met deze gasten dat ik het er prima naar mijn zin heb."

Voor Tobias Marx is de titel de kers op de taart. De speler van Aalsmeer vertrekt. "Dit is de mooiste afsluiting die ik had kunnen bedenken. Het is bloedheet en mentaal is dat natuurlijk een dingetje. We stonden de hele wedstrijd voor, dus een ideaal resultaat voor een goed seizoen."

"Het voelt echt heerlijk. Dit is het eerste jaar dat ik echt vertrouwen krijg", zegt Don Hartog van Aalsmeer. "Alle momenten heb je al in je hoofd. Maar Lions kan altijd terugkomen, dus het was altijd spannend, maar als je met nog vijf minuten te gaan vier punten voor staat, dan begint het wel te prikkelen dat je kan gaan winnen."

