Veel rook bij brand in grasdrogerij in Lambertschaag

Bij een brand in een grasdrogerij aan de Mijnsherenweg in Schaag komt veel rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden de vlammen aan het bestrijden. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord spreekt van een zeer grote brand.

De rookwolk die door de brand ontstaat, is volgens automobilisten vanaf de A7 te zien. "Er wordt nu gekeken waar de rook heengaat en of dit over bebouwd gebied trekt", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe de brand is veroorzaakt en of er gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

