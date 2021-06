Clubs volgend weekend op volle capaciteit weer open: "We staan te popelen"

"Fantastisch, we gaan weer beginnen", zegt Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (AOC) en eigenaar van de Chicago Social Club opgewekt. "We staan te popelen."

"We zijn vijftien maanden dicht geweest. We moeten alles schoonmaken, personeel en portiers regelen"

Een deel van de clubs heeft inmiddels aangegeven volgend weekend open te gaan, waaronder de Supperclub, Nyx, Bitterzoet, Chicago Social Club en Paradiso. Anderen volgen waarschijnlijk een week later, omdat er in eerste instantie was aangekondigd dat de versoepelingen pas op 30 juni zouden ingaan.

Dat de clubs meteen met de volledige capaciteit open mogen, had Kroon niet zien aankomen. "Dat is wat je wil, je wil die volle bak draaien, maar we hadden gedacht dat het heropenen gefaseerd zou gaan." De voorwaarde dat iedere bezoeker zich vooraf moet laten testen ziet Kroon niet als een belemmering: "Het is een extra handeling aan de deur, maar daarna is het een normale avond. De sfeer zal na al die maanden uitgelaten zijn."

De komende week is er werk aan de winkel. "We zijn vijftien maanden dicht geweest. Die club is aan het verstoffen. We moeten hem helemaal schoonmaken, personeel en portiers regelen, de bars moeten spic en span gemaakt worden", legt Kroon uit. "Nieuw is ook dat we open gaan zonder rookruimte. Dat is vorig jaar door het kabinet bepaald, maar daar zullen bezoekers nu voor het eerst wat van merken."