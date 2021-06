Buurt is overstromingen zat, terwijl gemeente riool net gemaakt heeft

Rob Aland uit Wijdewormer trekt al jaren aan de bel bij de gemeente als het riool overstroomt, maar volgens hem doet de gemeente er niets aan. Volgens de gemeente word er juist wel veel aan het riool gedaan. Maar dat gaat er bij Aland niet in: "Het is toch raar dat je een uur niet naar de wc kan als het regent", zegt hij.

Bewoners rond de Tjadenweg houden hun hart vast als het regent. Ze laten weten dat ze vaak ondergelopen kelders hebben of dat garages en straten blank staan.

Volgens hen komt het doordat de riolering de afvoer niet aankan. Dat er net een nieuwe wijk is gebouwd die op het riool is aangesloten, zou ook niet helpen. Na de hoosbui van gisteravond kwam het riool naar boven in de straat en stonden kruipruimtes blank. De maat is vol vinden de buurtbewoners en ze en hopen dat de gemeente snel ingrijp en het riool en de afvoer op orde brengt.

Wolkbreuk

De gemeente laat echter weten dat ze het afgelopen jaar juist flink gesleuteld hebben aan het riool. "In december 2020 in de pomp aangepast en nog deze is maand is de vergroting bij Neck Zuid gereed gekomen. De wolkbreuk van gisteren heeft de capaciteit overschreden en we moeten constateren dat tegen dit natuurgeweld geen riool oplossing is bestand", aldus de gemeente.

Dat stelt de bewoners niet gerust. Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze de aankomende week droge voeten houden. Rob is alvast begonnen met zijn muziekinstrumenten naar zolder te verhuizen. "Ze voorspellen nog veel meer buien en ik vraag me af wat er gaat gebeuren."