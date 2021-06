Handballers Aalsmeer landskampioen na zinderende finale tegen Lions

Aalsmeer heeft de landstitel in het handbal geprolongeerd. De handballers wonnen in Sittard met 24-28 van Lions en verzekerden zich in de derde finalewedstrijd van het twaalfde kampioenschap in de historie.

In de finalewedstrijd was de spanning vanaf het eerste moment om te snijden. Lions en Aalsmeer gooiden ontzettend veel energie in het vuur en vochten voor iedere bal. In de best of three-finale won Aalsmeer het eerste duel (27-23), maar in eigen huis lukte het vorige week niet om de titel binnen te halen (22-25 verlies). In de beslissingswedstrijd in Sittard moest de landskampioen bepaald worden.

Aalsmeer sloeg na acht minuten een flink gat van drie punten. In de tegenaanval was de ploeg van Bert Bouwer telkens gevaarlijk en bracht de stand op 2-5. Aalsmeer zat lekker in de wedstrijd en stond na een kwartier met 4-8 voor tegen Lions.

Voorsprong

Verdedigend stond het als een huis en aanvallend deed Aalsmeer geen domme dingen. De bezoekers konden de hele eerste helft leunen op de voorsprong van een aantal punten, die zij ook vast wisten te houden naar de rust (13-16).

In de tweede helft wist Lions dat het terug moest komen van een achterstand. De Limburgers namen meer risico en kwamen terug tot 16-18. Aalsmeer bleef echter het spel spelen en trok in de laatste minuten de wedstrijd richting haar kant (22-27).

Prolongatie

Het kampioenschap is voor Aalsmeer de tweede op rij. Vorig jaar werd de competitie vanwege het coronavirus stilgelegd. De twee seizoenen daarvoor werden gewonnen door de ploeg uit Aalsmeer. De drie jaren daarvoor ging de titel naar Lions.

Reacties en een samenvatting volgen later.