Omwonenden tevreden met nieuwe invulling Scheringa Museum

Mulder legt uit dat toen het ontwerp van het museum werd bedacht er al veel overleg is geweest met de buren. "Er was al bedacht dat de parkeerplaats uit het zicht blijft voor de mensen die daarachter wonen door een geluids- en zichtswal te plaatsen, zodat zij geen last hebben van de parkeerplaats." Dat idee wordt dan ook behouden. "We willen netjes met de buren omgaan."

"Er moest soms wel wat 'gestoeid' worden met het pand. Een museum is vaak een relatief gesloten ruimte", vertelt Mulder. De grootste opgave was dan ook het creëren van genoeg licht in de woningen, en dat zonder al te veel aanpassingen. Er zit veel beton aan de binnenkant van het gebouw.

"Het is heel bijzonder om aan een gebouw te werken dat zo lang geleden al is opgeleverd en nooit in gebruik is geweest", vertelt architect Robert Mulder van Mulderblauw Architecten. Samen met Dok Architecten, verantwoordelijk voor de ontwerpen van het museum, werkt hij aan dit project om het museumgebouw bewoonbaar te maken.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft architect Mulder context bij de ontwerpen voor het toekomstige invulling van het pand en legt hij uit hoe het proces van dit project verder gaat. Achteraf mogen de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen geven. De mensen lijken daarbij vooral geïnteresseerd in de praktische kant van het hele project. Commentaar op de plannen komt niet voorbij.

"Het is zonde dat er zo'n groot pand leeg staat, terwijl er een woningtekort is in het dorp", zegt Staphanie Bouquet. Samen met Thierry Liefting is zij aanwezig bij de informatiebijeenkomst. Zij is blij dat er woningen voor jong en oud in komen, omdat het woningtekort volgens haar bij beide groepen een pijnpunt is. Daar is Thierry het mee eens. "Ik vind het alleen wel jammer dat de woningen niet echt gericht zijn op jonge starters die willen kopen, maar vooral op diegene die willen huren", voegt hij toe.

"Het is fijn dat er een keer wat gebeurt met het pand", vertelt omwonende Gerard Jonker. "Het gebouw staat nu een beetje te verloederen." Naast hem staat Trijne Jonker Dekker. Zij zegt het super te vinden dat er een appartementencomplex komt. "Straks zijn wij misschien ook wel op een leeftijd om daar in te trekken en dan zou ik hier mogelijk wel terecht willen", vertelt zij.

Aanvragen omgevingsvergunning

De bouw van het museum kwam in 2009 stil te liggen vanwege het faillissement van de DSB Bank. In 2015 kocht een Obdamse vastgoedondernemer het gebouw van curatoren voor bijna een miljoen euro. Vervolgens werd in 2017 makelaar Geert Klaver aangesteld om het pand te verkopen. Vastgoedorganisatie SVE Group kocht het pand en dat werd in april vorig jaar dat bekend gemaakt.

"De omgevingsvergunning voor de bouw van het complex is nog niet aangevraagd, maar dat gaat wel gebeuren", vertelt Yvette Frey, van Vastgoedorganisatie SVE Group. De reacties die de bewoners tijdens deze informatiebijeenkomst geven, kunnen dan nog worden meegenomen bij het aanvragen van de vergunning. "Er is niet veel bewegingsvrijheid meer voor inspraak, maar we willen wel meedenken en kijken wat mogelijk is."

Het aanvragen zal in juni of juli gebeuren. De beoogde oplevering van het appartementencomplex is in het vierde kwartaal van 2022.