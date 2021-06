Kwetsbare jongeren toch op kamers door regionaal initiatief

Kwetsbare jongeren in het Gooi kunnen door het initiatieg ‘Kamers met Aandacht’ toch zelfstandig gaan wonen. Coördinator Sabine Weck licht het initiatief toe in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Het gaat om jongeren tussen de 18 en 25 jaar die graag zelfstandig willen wonen maar geen sociaal vangnet hebben om op terug te vallen. "Zo gaat het om jongeren die net uit de jeugdzorg komen of jongeren die anders dak- of thuisloos worden", legt coördinator Sabine Weck uit.

Deze jongeren hebben nog wel een vaste begeleider en moeten een dagbesteding van minimaal 24 uur hebben, wat zowel werk als een opleiding kan zijn. Een andere voorwaarde om mee te doen is dat de jongeren geen verslaving of andere gezondheidsproblemen hebben die het functioneren in de weg staat. Ook moeten ze zelf de huur kunnen betalen.

Rol verhuurders

De verhuurders hebben geen zorgervaring nodig, maar worden wel verwacht ondersteuning te bieden afhankelijk af van waar hij of zij toe in staat is. "Dat kan een luisterend oor zijn voor de jongeren, tot hulp bieden bij de financiële administratie of het koken. Maar je bent geen zorgverlener."

Match

De kwetsbare jongeren en de verhuurders worden door de organisatie van Kamers met Aandacht zorgvuldig gematcht aan elkaar. "Bij een verhuurder gaan we op intake om de kamers te controleren en vragen we naar de beweegredenen en de mogelijke aandacht die hij of zij kan bieden", legt Weck uit. "Daarnaast vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag aan en bij alleenstaande verhuurders vragen we ook een referentie aan."

Dat proces van een intake is vergelijkbaar bij de jongeren. "Aan beide kanten is er dus een uitvoerige screening waarna wij een match maken. Na de match volgt er een kennismakingsgesprek tussen de jongere, verhuurder en de ambulante begeleider." Hierna heeft iedereen 24 uur de tijd om te beslissen.

Vooralsnog is er in de Gooi- en Vechtstreek één match gemaakt en zal volgende week de tweede match gemaakt worden.

Verhuurders en jongeren die interesse hebben kunnen hier terecht. Luister het hele interview terug via deze link.