Huizen wil zonnepanelen op elk bedrijfsdak

De gemeente Huizen wil flinke stappen zetten om de doelen van de Regionale Energietransitie (RES) te halen. Een van de maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op bijna alle bedrijfsdaken. Wethouder Bert Rebel licht in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag de plannen toe.

De grote daken van de bedrijven van Huizen zouden volgens de wethouder ontzettend geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. "Het gaat om daken van 285 vierkante meter of groter." Zowel klimaattechnisch als voor de bedrijven moet het een voordeel zijn. "De ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen benaderen we en gaan we faciliteren met de gemeente en de provincie."

Wel geeft de wethouder toe dat de bedrijven het bedrag grotendeels zelf moeten betalen. Wel komen ze in aanmerking voor landelijke subsidies en benadrukt Rebel dat de panelen na zeven jaar terug zijn verdiend. "Het is een win-winsituatie." Als bedrijven dit aan zich voorbij laten gaan, kan de wethouder niet veel doen.

RES

Het plan is onderdeel van meerdere maatregelen om de doelen van de Regionale Energie Strategie te behalen. Zo moet in 2030 Huizen klaar zijn om het helemaal zonder aardgas te doen. In 2050 gaat volgens de Rijksplannen de aardgaskraan voor bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland dicht.

Vorige week werd de eerste versie van RES door de gemeenteraad van Huizen aangenomen. "Hiermee is de eerste stap gezet", zegt Rebel. Het is duidelijk dat het een langdurig project gaat worden. "Iedere twee jaar gaan we aan de hand van nieuwe technieken kijken of we iets kunnen verbeteren of aanpassen."

Luister het hele interview terug via deze link.