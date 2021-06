Horeca blijft zoeken naar moeilijk te vinden personeel: "Blijven nu met lunch dicht"

Het gaat gelukkig weer wat beter met de horeca, nu sinds enkele weken de coronamaatregelen zijn versoepeld en gasten weer welkom zijn. Toch is nog lang niet alles hosanna, want de ondernemers hebben grote moeite met het vinden van voldoende personeel en zicht op betere tijden zijn er nog niet.

Wie zoekt op horecavacatures komt er veel tegen. Er zijn niet alleen amper koks te vinden, ook mensen voor de bediening of de afwas zijn schaars. Bij Grand Café 1909 in Julianadorp leidde het zelfs tot een drastische, maar noodzakelijke beslissing: geen lunch meer en pas om 15.00 uur open.

"Ik heb nog maar één kok en die kan natuurlijk niet elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de keuken staan", licht ondernemer Marcel Brunsveld toe. "Ik ben naarstig op zoek, maar zolang ik geen nieuwe koks vind, blijven we tijdens de lunch dicht."

Ook elders in de regio is horecapersoneel welkom. De Zingende Wielen in Den Oever, strandpaviljoens Woest (Callantsoog) en Paal6 (Julianadorp) en ook Helderse Jongens Biercafé & Zalen hebben vacatures uitstaan en dit is slechts een kleine greep uit het totaal.

Dave Kleine (Helderse Jongens) benoemd nog een ander probleem: "Wettelijk gezien moeten we bij vacatures zetten vanaf 16 jaar, omdat het anders leeftijdsdiscriminatie is. Dat maakt dat mensen denken dat we alleen jongeren zoeken, maar een keukenhulp of serveerster van vijftig is net zo welkom!"

Academy

Ook het feit dat jongeren van 15 nog niet in de bediening mogen (vanwege de verkoop van alcohol) of in de keuken (indien gebruik wordt gemaakt van een industriële vaatwasser) maakt het vinden van voldoende mensen moeilijk.

Op Texel zijn ze vier jaar terug de Texel Academy gestart en dat werpt inmiddels vruchten af. In een jaar tijd worden studenten klaargestoomd voor een baan in de horeca. Tijdens de opleiding is er speciale woonruimte voor ze beschikbaar en na afronding van de studie is er baanzekerheid.

Dit project krijgt langzaam navolging elders in het land en ook in de Noordkop wordt nu gekeken of iets dergelijks mogelijk is. Een mooie ontwikkeling, maar voor dit seizoen lost het de personeelsproblemen nog niet op.