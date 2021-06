Gemeente Amsterdam waarschuwt: dit weekend niet zwemmen bij Prinseneiland en Schinkeleilanden

Bij riooloverstorten wordt overtollig afval- en regenwater afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere overlast te voorkomen. Maar dat betekent wel dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater op die twee plekken tijdelijk is verslechterd. Daarom adviseert de gemeente om daar niet te gaan zwemmen op zaterdag 19 en zondag 20 juni.

Direct contact met water na een heftige regenbui leidt tot verhoogd risico op gezondheidsklachten. Er kunnen dan allerlei ziekteverwekkers in het water zitten. Daarom is het advies om na een stevige regenbui niet te zwemmen in sloten of grachten.