Bewoners boos om plotselinge bomenkap Nieuwe Bussummerweg

Bewoners van de Nieuwe Bussummerweg in Huizen werden deze week onaangenaam verrast toen er door de gemeente bijna dertig bomen werden gekapt. Dit past volgens de bewoners in een trend die al langer gaande is.

De reden die de gemeente geeft voor de kap van de bomen deze week was dat de bomen ziek waren en daarmee een gevaar zouden vormen. Daarom moest er snel gehandeld worden.

In januari verscheen een bomenrapport waarin wordt geadviseerd om bomen die niet meer dan 5 jaar zullen leven zo snel mogelijk te kappen. Uiteindelijk zijn er volgens verantwoordelijk wethouder Marlous Verbeek 27 bomen gekapt.

Langere trend

Het plotse verdwijnen van de bomen past volgens de bewoners in een trend die al langer gaande is. Toen er in 1999 een nieuw riool moest worden aangelegd, werden tijdens het graven de wortels van een aantal bomen beschadigd. Daardoor moesten ze preventief gekapt worden, maar sinds die tijd zijn er langzaam aan nog meer bomen verwijderd.

"Het is een dossier dat al heel lang speelt", zegt Jessica Prins van de VVD Huizen in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag, die vragen aan het college heeft gesteld. "Een echt plan om de bomen te vervangen is er nooit geweest."

Niet betrokken

Iets anders dat de bewoners in het verkeerde keelgat schiet, is de timing van de kap. Twee weken nadat de kap heeft plaatsgevonden zou een klankbordgroep samenkomen om over dit onderwerp te praten. "Wij vonden het stuitend dat je niet even wacht en de bewoners uitlegt waarom dit moet." Hierbij komt bij dat de bewoners niet van het bestaan van het bomenrapport wisten.

Genoeg redenen voor de VVD van Huizen om vragen te stellen. Vanwege het tijdstip van indienen en omdat het kapen al heeft plaatsgevonden, bleeft het antwoord van de wethouder beperkt tot het uitleggen waarom het kappen heeft plaatsgevonden. Prins: "Bomen brengen emotie met zich mee. Kijk maar naar hoe het op de Brink in Laren is gegaan."

