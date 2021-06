Gewonde bij steekpartij, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in de Haarlemse Klarenbeekstraat is vandaag één persoon gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.

De steekpartij vond rond 11.00 uur plaats. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de persoon naar het ziekenhuis is gebracht. Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de dader, kon de politie nog niets zeggen.