Inbrekers houden huis in juwelierszaak: "We hebben visite gehad"

"Ze hebben voornamelijk goud meegenomen, hoofdzakelijk sieraden", vertelt eigenaar Gertjan de Wolf nuchter. Vannacht is er ingebroken in zijn juwelierszaak aan de Grote Noord in Hoorn. De roldeur is ontzet, ramen zijn ingeslagen en veel spullen zijn gestolen.

Gertjan werd vannacht wakker gebeld omdat het alarm af ging. "Dan moet je erheen en dan sta je voor je zaak en denk je: 'Zo zag het er eerst niet uit.'" Al snel werd duidelijk dat hij, zoals hij het zelf zegt, visite heeft gehad.



De inbrekers hebben het volgens De Wolf vooral op goud gemunt. "Wat kun je eraan doen? Je kunt zulke inbraken niet voorblijven." Kost geld Hij kan zijn winkel vandaag nog wel openen voor klanten die reparaties komen ophalen. "Gelukkig hebben ze geen spullen van klanten meegenomen. De rest is vervangbaar of loopt straks via de verzekering." Hoewel De Wolf nuchter overkomt, baalt hij natuurlijk wel flink. "Dit kost weer geld. Met corona mis je al veel inkomsten. En nu ben je sieraden kwijt, en dat kost ook weer geld. Ik ben straks twee jaar bezig om alles weer een beetje op de rit te krijgen" De politie zegt getuigen te zoeken van de inbraak. Er is nog niemand aangehouden.