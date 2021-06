Heerhugowaardse Van der Gragt verlengt aflopend contract bij Ajax Vrouwen

Sinds de zomer van 2020 speelt Van der Gragt weer in Nederland. Ze kwam over van FC Barcelona. De Oranje-international speelde in het seizoen 2017/2018 al voor Ajax Vrouwen.

Van der Gragt speelde sinds haar terugkeer op De Toekomst 27 wedstrijden en scoorde daarin 5 keer. De verdediger uit Heerhugowaard kwam in haar voetbalcarrière ook uit voor Bayern München, FC Twente, Telstar en AZ. Afgelopen week speelde ze haar 75ste interland voor de Oranjeleeuwinnen. Met dat team werd ze in 2017 Europees kampioen.