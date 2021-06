Intimiderende enveloppen met luiers bij moskeeën zijn 'niet strafbaar'

Het versturen van 'dreigende' enveloppen met luiers naar verschillende moskeeën is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Begin april kwam er bij onder meer de Surinaamse moskee in Alkmaar een dergelijke envelop binnen. Er waren zo'n tien aangiften gedaan, maar er wordt niemand vervolgd.

Begin april kreeg de Surinaamse moskee in Alkmaar een envelop met daarin een in plastic gesealde babyluier met de tekst: 'Paascadeau voor de JANKERDS in onze maatschappij!!' Andere moskees vonden een cartoon van de profeet Mohammed en versnipperde Koranverzen in de luier.

Niet heftig genoeg

De cartoon en de versnipperde verzen zijn volgens het Openbaar Ministerie een vorm van kritiek op de Islam. Het uiten van kritiek of het beledigen van een godsdienst is vanwege de vrijheid van meningsuiting niet strafbaar. "Ook niet als dit op zo’n manier gebeurt dat de aanhangers van die godsdienst zich hierdoor geraakt voelen."

Ook de tekst op de luier is niet strafbaar, stelt het Openbaar Ministerie. Het gaat weliswaar over moslims, maar 'de uitlating is niet heftig genoeg om de drempel te halen van een strafrechtelijke belediging'.

Het Openbaar Ministerie is van mening dat het pakketje niet kan worden omschreven als 'dreigbrief': er wordt namelijk niet gedreigd met enig misdrijf.

Pure intimidatie

De Surinaamse moskee in Alkmaar kreeg al eerder bedreigingen en voelde zich bij de envelop met luier niet fijn.

Het pakketje zorgde voor angst onder tientallen gelovigen. "Dit is pure intimidatie", zei PvdA-raadslid Mohamed Nabih eerder. De moskee kreeg enige tijd politiebewaking en de burgemeester ging er vorige maand nog langs.