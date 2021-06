Arts pleit voor testen jongeren na vakantie: "Prikkel ze met een extra biertje"

De jongeren die nu op vakantie gaan, moeten zich laten testen bij thuiskomst. Dat is volgens arts en microbioloog in het Amsterdam UMC Wim Ang de oplossing voor de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Om de jongeren zover te krijgen, moet er een beloningsstructuur opgetuigd worden, zo meent de arts.

"Er is gewaarschuwd dat als de grenzen open gegooid worden, iedereen zou gaan reizen. Op reis houdt men zich minder aan de regels en zo krijg je uitwisseling van varianten. Dat wilden we juist buiten de deur houden."

Nu er gereisd en gefeest wordt door jongeren die na hun eindexamen in grote groepen naar het buitenland gaan, neemt de zorg bij Ang toe. "Ik vind het jammer dat we de ban op het reizen niet wat langer hebben aangehouden", aldus de arts.

"Daarbij is er onderzoek dat laat zien dat je een grotere kans hebt om in het ziekenhuis te worden opgenomen. Ook lijkt het AstraZeneca-vaccin het minder goed te doen tegen deze variant."

Het reizen is echter al in volle gang, dus hoopt Ang dat de verspreiding van de varianten wordt tegengegaan met het vergroten van de testbereidheid van jongeren.

"Misschien is er wel iets nodig om de jongeren te bewegen om zich te laten testen", denkt de arts. "Prikkel ze met een extra biertje bijvoorbeeld, want jongeren zien geen meerwaarde om je te laten testen als je terugkomt van vakantie. Het is alleen maar iets vervelends voor ze. Als je positief test kun je niet verder feesten. Dus ik zou wel een beloningsstructuur optuigen die past bij de belevingswereld van de groep jongeren die nu op vakantie gaat."

Niet reizen totdat iedereen vaccin heeft

De arts pleit nu voor het vergroten van de testbereidheid, maar eigenlijk ziet hij reizen nog als een groot risico. De delta-variant zal ook voeten in de aarde krijgen in Nederland, zo verwacht hij. "Ik zou zeggen dat er niet gereisd mag worden totdat iedereen gevaccineerd is", benadrukt Ang.

"Ondertussen versoepelt alles, wordt de mondkapjesplicht opgeheven en grotere groepen mogen weer samen komen. Dat is een ontwikkeling waardoor het virus zich makkelijker van persoon tot persoon kan verspreiden. Juist in de groep van de jongeren, waarvan is aangetoond dat het virus in die leeftijdscategorie ook zonder vakanties veel voorkomt. Dan kun je wel uittekenen dat de delta-variant binnen die groep de overhand zal krijgen."