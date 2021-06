Aanhoudingen voor poging tot moord op man en dochter (17)

In eerste instantie leek het om een schietpartij te gaan, maar na nader onderzoek blijkt het volgens het OM om een criminele afrekening te zijn. De verdachten komen uit Rotterdam en Zoetermeer en zijn tussen de 27 en 42 jaar oud. Ze zitten momenteel vast.

Bij de aanhoudingen zijn een vuurwapen en patroonhouder met munitie, tientallen mobiele telefoons, boterhamzakjes met in totaal 250 gram cocaïne, een duur horloge en een paar duizend euro aan contant geld in beslag genomen.

De politie kwam hen op het spoor door de auto die gebruikt werd bij de aanslag. "Het voertuig was vermoedelijk gestolen en voorzien van een vals of vervalst kenteken", schrijft het OM. Na onderzoek bleek dat de poging tot moord niet 'op eigen houtje', maar in opdracht was uitgevoerd: "Als afrekening in het criminele milieu."

Ex-vrouw valt schutters aan

Bij de poging tot liquidatie raakten de 55-jarige vader en zijn 17-jarige dochter gewond. Het gezin stapte rond 12.00 uur net uit de auto op de parkeerplaats voor hun huis, toen er twee mannen met vuurwapens op hen afliepen en gericht begonnen te schieten. De man werd in zijn been geraakt en een andere kogel schampte zijn dochter.

Een van de mannen richtte ook een vuurwapen op de ex-vrouw van de 55-jarige man, maar het wapen weigerde. De vrouw viel een van de schutters aan en probeerde hem weg te duwen. Zij raakte niet gewond.