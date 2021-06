18 maanden cel voor duo na ramkraak en jassenroof P.C. Hooftstraat

Twee mannen hebben een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, opgelegd gekregen. De twee mannen van 30 en 26 jaar oud pleegde een ramkraak op kledingwinkel Moose Knuckles in de P.C Hooftstraat in Amsterdam Zuid, waarbij ze zeventien merkjassen roofden.

De twee ramden in de nacht van 11 december 2020 om 04.25 uur de voorgevel van de zaak. Ze vluchten op een motorscooter, maar na een val kon het duo worden aangehouden. Uit het strafblad van de twee mannen blijkt dat beiden eerder zijn veroordeeld.

De rechtbank van Amsterdam oordeelt dat het belangrijk is dat ze na het uitzitten van hun straf worden begeleid door de reclassering. Beiden moeten deelnemen aan een cursus gericht op cognitieve vaardigheden. De 30-jarige man moet zich melden bij een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang. De 26-jarige moet meewerken aan diagnostisch onderzoek bij een forensische ggz-instelling.

Meerdere ramkraken

Eerder deze maand werd een 28-jarige man al veroordeeld tot 14 maanden cel voor het plegen van een ramkraak bij Louis Vuitton. Op 17 december vorig jaar roofde de man zestien designertassen bij de winkel in de P.C. Hoofstraat.

De tassenroof was de vierde ramkraak in een korte tijd. Naast de ramkraak bij Moose Knuckles was een tabakswinkel op het Hoofddorpplein de klos en een dag daarvoor reed een auto bij het World Fashion Center aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-west naar binnen.