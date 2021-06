Voetganger overleden na aanrijding op de N247

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden door een auto op de N247, hij overleed ter plekke. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Oudendijk. De bestuurder van de auto, een 74-jarige man uit Oosthuizen, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de toedracht: "Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd." Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De aanrijding gebeurde rond 00.30 uur. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De bestuurder van de auto, is samen met een medepassagier, nagekeken door ambulancepersoneel. Vervolgens is het duo meegenomen naar het bureau voor verhoor, om daar precies duidelijk te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De 74-jarige man is verdachte.