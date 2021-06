Ziekenhuis Alkmaar getroffen door wateroverlast, tijdelijk geen nieuwe patiënten welkom

Vanwege wateroverlast in het Alkmaarse ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep is besloten daar tijdelijk geen nieuwe patiënten op te nemen. Patiënten kunnen er voorlopig niet terecht op de Spoedeisende Hulp. Hoe lang de opnamestop gaat duren is niet bekend.

Wateroverlast NWZ Alkmaar - NH Nieuws

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat NH Nieuws weten dat er als gevolg van het noodweer op 'meerdere plekken in het ziekenhuis wateroverlast is ontstaan'. Details over de lekkages kan het ziekenhuis nog niet geven, maar in een video is te zien dat er grote hoeveelheden water uit een buis onder het plafond komen.

"Op de begane grond bij de balie hebben we ook lekkage", vult de woordvoerder aan. Het ziekenhuis inventariseert momenteel op welke plekken er nog meer lekkage is ontstaan. Uit 'veiligheid voor medewerkers en patiënten' is daarom besloten een 'tijdelijke stop op de acute patiëntenstroom' in te stellen. Dat betekent onder meer dat patiënten niet op de afdeling Spoedeisende Hulp terechtkunnen. "Ambulancediensten, huisartsen en andere ziekenhuizen zijn op de hoogte gesteld", aldus de woordvoerder. "Andere zorg gaat gewoon door", vult hij aan.