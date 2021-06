Voormalig Ajacied Eriksen ontslagen uit Deens ziekenhuis

In een twitterbericht van de Deense voetbalbond bedankt de 29-jarige voetballer de massale steun die hij de afgelopen dagen heeft gekregen. Verder zegt de Deen dat het naar omstandigheden goed met hem gaat en dat hij bij zijn ploeggenoten van de nationale ploeg is langs geweest en hen maandag zal aanmoedigen in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland.

Tekst gaat verder onder de tweet.