Code oranje vanwege extreem weer: auto's weggedreven, gebouwen en straten blank

Op meerdere plekken in de provincie komt het sinds het einde van de middag met bakken uit de hemel. Vooral langs de kust, en in de regio's Alkmaar, de Noordkop en West-Friesland valt zoveel regen dat het op veel plekken voor overlast zorgt. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.

Overlast door hoosbuien in groot deel provincie - Buienradar/Inter Visual Studio

Er komen zoveel meldingen binnen bij de hulpdiensten dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord oproept om alleen bij levensbedreigende situaties 112 te bellen.

Behalve door zware regen- en onweersbuien kan het ook hagelen, waarschuwt het KNMI. De hagelstenen kunnen 2 tot 4 centimeter groot zijn. Na 20.00 uur is het ergste noodweer voorbij, al geldt tot 22.00 uur vanavond code geel.

Op meerdere plekken in de provincie heeft het noodweer tot overlast geleid. Zo is er sommige Alkmaarse straten zoveel regen gevallen dat auto's letterlijk wegdrijven. Artikel gaat verder onder video

210618_WATEROVERLAST_WHATSAPP - NH Nieuws

Een deel van de winkelcentrum Geesterduin in Castricum is blank komen te staan. Een medewerker van de daar gevestigde dierenwinkel bevestigt dat het 'een beetje nat' is, maar wil verder geen commentaar geven. Op een foto is te zien hoe een winkelier met een bezem probeert te voorkomen dat er nog meer regenwater z'n winkel inloopt. Een kleine kilometer verderop hebben de hoosbuien de Burgemeester Mooijstraat blank gezet.

Burgemeester Mooijstraat Castricum blank - Inter Visual Studio/Sam de Joode

Ook wateroverlast in Bergen, waar verpleeghuis Haemstede is ondergelopen. De brandweer is opgeroepen om het hemelwater weg te pompen.

Verpleeghuis Haemstede Bergen ondergelopen

Op een video uit de Alkmaarse wijk De Hoef is te zien hoeveel last het verkeer van de hoosbuien heeft. De afvoer van een appartementencomplex kan de grote hoeveelheden regen bovendien niet aan, waardoor een galerij is ondergelopen.

Noodweer in Alkmaar De Hoef - NH Nieuws

Op een foto van amateurfotograaf Sjef Kenniphaas is te zien hoe een gevaarlijk ogende donderwolk boven Egmond aan Zee hangt.

Donderwolk boven Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas