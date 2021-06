Rapper heeft geen spijt van A10-blokkade voor videoclip: "Minuutje stilstaan, kom op"

De rapper die gisteren de A10 in Amsterdam blokkeerde voor de opname van een videoclip zegt geen spijt te hebben van zijn daad. In de avondspits zette hij met drie auto's het verkeer op de Rijksweg tot twee keer toe minutenlang stil.

"Ik heb veel haatreacties gekregen, maar effe serieus. Ben je echt zo boos? Een minuutje stil staan hier, kom op..", zegt Salim. Op de vraag of hij inziet dat hij een ongeluk had kunnen veroorzaken of dat mensen die in de file stonden wellicht met spoed op weg waren naar een ziekenhuis, reageert hij laconiek. "Na een minuutje ga je niet dood, hoop ik."

Rijkswaterstaat verontwaardigd

De actie zorgt voor veel verontwaardiging. De politie neemt de zaak hoog op en ook Rijkswaterstaat is er niet over te spreken. "Dit is een actie die echt niet door de beugel kan. Het levert een risico op voor verkeersveiligheid en de doorstroming. Je ziet dat automobilisten onverwacht op de rem moeten trappen. Bovendien worden hulpdiensten mogelijk gehinderd. We keuren dit ten sterkste af", aldus Kevin Basari van Rijkswaterstaat.

Salim en zijn vrienden hebben meerdere bekeuringen gekregen. Ook worden zij voorgedragen voor een educatieve maatregel bij het CBR. Het Openbaar Ministerie gaat kijken of er sprake is van andere strafbare feiten.