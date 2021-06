Ajax slijt overbodige Lassina Traoré voor miljoenen aan Shakthar Donetsk

Bij Ajax had Traoré nog een contract tot en met de zomer van 2022. De laatste tijd kwam de aanvaller uit Burkina Faso al niet meer voor in de plannen van trainer Erik ten Hag. Mede door het aantrekken van Sebastien Haller, kon hij op weinig speelminuten rekenen. Na de winterstop kwam Traoré slechts één keer in actie.

In 2019 kwam Traoré over van Ajax Cape Town. Sindsdien speelde hij 31 wedstrijden in het eerste elftal en scoorde daarin 12 doelpunten, waaronder 5 keer in de monsterzege op VVV-Venlo (0-13).

Traoré tekent een contract voor vijf jaar bij de Oekraïnse topclub. Eerder op de dag verlengde Devyne Rensch zijn contract bij Ajax tot en met medio 2025.