Niet langer verplicht, maar werk blijft lonen in de gevangenis van Westzaan

Wie niet wil werken in de gevangenis, kan vanaf volgende maand in zijn cel blijven zitten. Vanwege een wijziging in de Wet straffen en beschermen hoeven gevangenen vanaf 1 juli niet langer verplicht te werken. In de gevangenis van Westzaan verwachten ze echter geen handen tekort te komen voor het werk dat gedaan moet worden.

De gevangenis in Westzaan verzorgt de was en de boodschappen voor de eigen gedetineerden, maar ook voor de gevangenis op Schiphol en in Rotterdam. Dat werk wordt uitgevoerd door gevangenen.

Tom (27) zit al twee jaar vast in Zaanstad en werkt in de winkel waar gevangenen hun bestellingen voor boodschappen plaatsen. Als hij met andere gevangen op de afdeling spreekt, denkt hij wel dat er minder mensen zullen gaan werken. "Mensen die zeggen: 'ik moet nog maar drie maanden van mijn straf', dus die denken al snel: 'waarom zou ik nog werken?' en stoppen er dan mee". Zelf heeft hij veel plezier als medewerker in de winkel. Hij doet het liever dan beugeltjes en moertjes in elkaar schroeven.

Banketbakker

De gedetineerden die wel werken, kunnen ook opgeleid worden en certificaten of een MBO-diploma halen. Zo is er in Westzaan onder andere een koffiebranderij en een fietsenwinkel waar de gedetineerden werkervaring kunnen opdoen. Tom heeft al een diploma sociale hygiëne en hoopt na zijn tijd in de gevangenis als banketbakker aan de slag te kunnen gaan."Dat lijkt me fantastisch: een diploma's krijgen. De programma's die ik daarover kijk inspireren me om niet meer de criminele kant op te gaan."