Hilversummer en Bussumer gepakt voor dealen van harddrugs

De politie kwam de verdachten op het spoor tijdens een langer lopend onderzoek naar drugsdealen in de regio. Beide verdachten werden na een korte achtervolging aangehouden.

In Hilversum werd de verdachte hoofddealer, een 32-jarige man, aangehouden met 'handelsgeld' op zak. Bij een huiszoeking in zijn huis in Bussum werden cocaïne en heroïne gevonden met middelen om deze drugs te versnijden en te verpakken. Alles is door de politie in beslag genomen.

Tweede verdachte

Later werd ook een tweede man opgepakt. Het gaat om een 25-jarige man. Hij werd tijdens doorzoekingen in Hilversum opgepakt. In zijn auto lagen meerdere bolletjes cocaïne en heroïne, naast de drugs is ook zijn auto in beslag genomen.

De vermoedelijke dealers zitten nog vast. Ze zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.