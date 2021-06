Kinderen staan stil bij slavernijverleden: "Geleerd hoe slecht met mensen werd omgegaan "

De leerlingen hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het onderwerp. Alles wat ze geleerd hebben, kwam terug in de herdenking: er werden toneelstukjes en een dans opgevoerd en gedichten voorgedragen.

Ook loco-burgemeester Rutger Groot Wassink was aanwezig. Hij prijst het initiatief van de school: "Ik denk dat het goed is dat we juist in deze Keti Koti-maand ook een kinderherdenking hebben." De kinderen hebben bloemen bij het monument gelegd en een minuut stilte gehouden.